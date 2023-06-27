لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى

في لمسة وفاء عبرت حاجة مصرية عن مشاعرها تجاه زوجها المتوفى، حيث قالت إنها تحج عنه داعية الله أن يتقبل منها في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.

مصرية تحج عن زوجها المتوفى

وقالت الحاجة المصرية، في مقطع فيديو: “زوجي متوفى وأدعو الله أن يتقبل مني وأسأل الله حسن الخاتمة”.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

قوافل الحجيج تتجه لصعيد عرفات

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.