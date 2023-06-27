أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8 أيام وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب 32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444 وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري لقطات مباشرة لحجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة بانسيابية
في لمسة وفاء عبرت حاجة مصرية عن مشاعرها تجاه زوجها المتوفى، حيث قالت إنها تحج عنه داعية الله أن يتقبل منها في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.
وقالت الحاجة المصرية، في مقطع فيديو: “زوجي متوفى وأدعو الله أن يتقبل مني وأسأل الله حسن الخاتمة”.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
فيديو | في لمسة وفاء.. مشاعر مصرية حاجة عن زوجها المتوفي #بسلام_آمنين | #يوم_عرفة#يوم_التروية | #الإخبارية pic.twitter.com/vQ1eEv9yBi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023