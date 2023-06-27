Icon

أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8 أيام Icon وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon 32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان Icon لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى Icon حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان Icon أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444 Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري Icon لقطات مباشرة لحجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة بانسيابية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعت الله بحسن الخاتمة من صعيد عرفات

لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في لمسة وفاء عبرت حاجة مصرية عن مشاعرها تجاه زوجها المتوفى، حيث قالت إنها تحج عنه داعية الله أن يتقبل منها في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.

مصرية تحج عن زوجها المتوفى

وقالت الحاجة المصرية، في مقطع فيديو: “زوجي متوفى وأدعو الله أن يتقبل مني وأسأل الله حسن الخاتمة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني

وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني

ستيفن جيرارد: لن أُدرب أي ناد سعودي

ستيفن جيرارد: لن أُدرب أي ناد سعودي

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

قوافل الحجيج تتجه لصعيد عرفات

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم