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بعد أن نطق اسمه بالخطأ

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تعرض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لموقف محرج، وذلك أثناء محاولته نطق اسم الكرواتي لوكا مودريتش خلال مؤتمر توديع الفرنسي كريم بنزيما.

وعرض الحساب الرسمي لـ موقع Relevo الإسباني عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ بيريز وهو ينطق اسم مودريتش بالخطأ وذكر بدلًا منه الكرواتي لوكا دونكيتش لاعب فريق كرة السلة في نادي ريال مدريد سابقًا.

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موقف صعب

على الفور اكتشف بيريز الخطأ، وقام بتصحيح الاسم ونطق لوكا مودريتش بصورة طبيعية.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولوكا مودريتش
بيريز ولوكا دونكيتش لاعب السلة

وكان اسم النجم الكرواتي ارتبط بالرحيل عن صفوف ريال مدريد مثل الإسباني ماركو أسينسيو والفرنسي كريم بنزيما، حيث قيل إن النصر والأهلي مهتمان بضمه، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الريال يرغب في التجديد لـ مودريتش حتى صيف عام 2024.

عرض مغرٍ لـ مودريتش

يذكر أن موقع ” أوك دياريو” الإسباني ذكر الخميس الماضي، أن اللاعب الكرواتي تلقى عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي، قيمته 120 مليون يورو في 3 مواسم، مشيرة إلى أن هذا العرض دفعه لطلب مغادرة المرينغي بعد نهاية الموسم الحالي.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولوكا مودريتش

وأضافت الصحيفة: “تبدل رغبة النجم الكرواتي، يدفع إدارة ريال مدريد لتسريع إجراءات تجديد عقد نجم خط الوسط بالفريق، داني سيبايوس الذي سينتهي أيضًا في 30 يونيو الجاري”.

وانضم اللاعب الكرواتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشارك مع المرينغي في أكثر من 480 مباراة بجميع المسابقات.

 

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