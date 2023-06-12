لوكا مودريتش يرفض عرض الأهلي

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش موقفه من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لوكا مودريتش مستمر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، أن لوكا مودريتش يُركز حاليًا مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد هولندا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت إلى أن لوكا مودريتش يرغب في اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ويحلم بالاعتزال في صفوفه، وذلك على الرغم من تمسك النادي الأهلي بالحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت “ماركا”، أن لوكا مودريتش يملك عرضًا ضخمًا من النادي الأهلي، حيث عرض عليه 80 مليون يورو في الموسم، إلا أنه رفضه وفضل البقاء في صفوف ريال مدريد لعام آخر وتحقيق حلمه القديم بالاستمرار.

عودة الأهلي لدوري روشن

وكان النادي الأهلي قد صدم جماهيره بالهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتألق هذا الموسم، ونجح في التتويج باللقب والعودة إلى دوري المحترفين بعد غياب موسم واحد.

وقدم الراقي أداء مميزًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل في 9 لقاءات، وهُزم 4 مرات فقط، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 24 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا.