Icon

ثورة في التعليم بفعل الذكاء الاصطناعي Icon الجوازات تُواصل استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة Icon الهلال يُقدم 30 مليون دولار راتبًا لـ فيرمينو Icon زواج الصينين يتراجع لأدنى مستوى منذ 40 عامًا Icon انطلاق ورش العمل الموسيقية المشتركة بين الترفيه ومرواس Icon كوري جنوبي يتسلق أعلى برج بالبلاد والشرطة تعتقله Icon ماجد عبدالله لـ الأهلي: ننتظركم بمونديال الأندية 2023 Icon أمطار خير وبركة على أجزاء من الرياض Icon الهلال يسعى لضم إدين دجيكو Icon القراصنة يستولون على بيانات سرية في بريطانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مفضلًا البقاء لموسم مع الريال

لوكا مودريتش يرفض عرض الأهلي

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
لوكا مودريتش يرفض عرض الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش موقفه من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لوكا مودريتش مستمر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، أن لوكا مودريتش يُركز حاليًا مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد هولندا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

قد يهمّك أيضاً
عبد العزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق كان حلمًا وأصبح واقعًا

عبد العزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق كان حلمًا وأصبح...

كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي

لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @marca

وأشارت إلى أن لوكا مودريتش يرغب في اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ويحلم بالاعتزال في صفوفه، وذلك على الرغم من تمسك النادي الأهلي بالحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت “ماركا”، أن لوكا مودريتش يملك عرضًا ضخمًا من النادي الأهلي، حيث عرض عليه 80 مليون يورو في الموسم، إلا أنه رفضه وفضل البقاء في صفوف ريال مدريد لعام آخر وتحقيق حلمه القديم بالاستمرار.

لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @marca

عودة الأهلي لدوري روشن

وكان النادي الأهلي قد صدم جماهيره بالهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتألق هذا الموسم، ونجح في التتويج باللقب والعودة إلى دوري المحترفين بعد غياب موسم واحد.

وقدم الراقي أداء مميزًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل في 9 لقاءات، وهُزم 4 مرات فقط، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 24 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا