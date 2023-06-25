لويس كاسترو في طريقه لقيادة النصر

أصبح المدير الفني باتوجوفو البرازيلي، لويس كاسترو، قريبًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث تسير المفاوضات مع الإدارة بشكل مميز.

لويس كاسترو يقترب من العالمي

وأشارت صحيفة ojogo البرتغالية، إلى أن لويس كاسترو يقترب من قيادة كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل، حيث إن جميع المؤشرات إيجابية حتى الآن، مؤكدة احتمالية الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن الإدارة النصراوية توصلت لاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، وكان للنجم رونالدو دور حاسم في حسم هذا الملف، حيث أشاد بمواطنه وأكد أنه يمتلك مهارات فنية وخبرات كبيرة.

وشددت الصحيفة البرتغالية، على أن هناك عقبة واحدة أمام قيادة لويس كاسترو للنصر، حيث إن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو مستمر حتى مارس 2024، ولكنها أكدت في الوقت ذاته على أن المسؤولين لن يُمانعوا رحيله نظرًا لدوره الكبير مع الفريق.

استعدادات النصر للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.