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قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد

لويس كاسترو في طريقه لقيادة النصر

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
لويس كاسترو في طريقه لقيادة النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المدير الفني باتوجوفو البرازيلي، لويس كاسترو، قريبًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث تسير المفاوضات مع الإدارة بشكل مميز.

لويس كاسترو يقترب من العالمي

وأشارت صحيفة ojogo البرتغالية، إلى أن لويس كاسترو يقترب من قيادة كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل، حيث إن جميع المؤشرات إيجابية حتى الآن، مؤكدة احتمالية الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة.

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لويس كاسترو
كاسترو

ولفتت إلى أن الإدارة النصراوية توصلت لاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، وكان للنجم رونالدو دور حاسم في حسم هذا الملف، حيث أشاد بمواطنه وأكد أنه يمتلك مهارات فنية وخبرات كبيرة.

وشددت الصحيفة البرتغالية، على أن هناك عقبة واحدة أمام قيادة لويس كاسترو للنصر، حيث إن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو مستمر حتى مارس 2024، ولكنها أكدت في الوقت ذاته على أن المسؤولين لن يُمانعوا رحيله نظرًا لدوره الكبير مع الفريق.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

استعدادات النصر للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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