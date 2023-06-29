لويس كاسترو يقترب من تدريب النصر

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي بوتافوجو البرازيلي بات قريبًا من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

كاسترو وافق على تدريب النصر

وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” كاسترو سيكون المدرب الجديد للنصر وهو أعطى موافقته”.

وأضاف أن كاسترو تم ترشيحه من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

جدير بالذكر أن العالمي يسعى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل