نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر كايسيد يدين حرق القرآن بالسويد ويأسف لداعمي الفعلة النكراء لويس كاسترو يقترب من تدريب النصر الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجًا من الجنسية الإيرانية بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 160 كيلو قات في جازان المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي بوتافوجو البرازيلي بات قريبًا من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر.
وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” كاسترو سيكون المدرب الجديد للنصر وهو أعطى موافقته”.
وأضاف أن كاسترو تم ترشيحه من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.
جدير بالذكر أن العالمي يسعى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل