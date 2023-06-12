ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

حسم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من العروض التي وصلته بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية.

ليفاندوفسكي مستمر

وعلق ليفاندوفسكي، على العروض التي تلقاها مؤخرًا، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت إنتريا” البولندية، قائلًا: “لا أفكر في العروض السعودية، لأن لدي أولويات أخرى.. أتابع ما يحدث في السعودية، لكن هذا لا يهمني”.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن ليفاندوفسكي تلقى أكثر من عرض من أندية دوري روشن السعودي، ولكنه يُفضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وتحقيق مزيد من البطولات في الموسم الجديد.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإسباني الممتاز، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 23 هدفًا.

كريم بنزيما للاتحاد

وكان نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما قد انضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد 14 عامًا قضاها بقميص المرينغي، وتتويجه بأكثر من 20 بطولة.

كما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، ليرتبط أسماء العديد من النجوم العالميين بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.