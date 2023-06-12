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بعد تألقه اللافت مع برشلونة

ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من العروض التي وصلته بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية.

ليفاندوفسكي مستمر

وعلق ليفاندوفسكي، على العروض التي تلقاها مؤخرًا، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت إنتريا” البولندية، قائلًا: “لا أفكر في العروض السعودية، لأن لدي أولويات أخرى.. أتابع ما يحدث في السعودية، لكن هذا لا يهمني”.

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ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @fcbarcelona_ara

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن ليفاندوفسكي تلقى أكثر من عرض من أندية دوري روشن السعودي، ولكنه يُفضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وتحقيق مزيد من البطولات في الموسم الجديد.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإسباني الممتاز، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 23 هدفًا.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

كريم بنزيما للاتحاد

وكان نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما قد انضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد 14 عامًا قضاها بقميص المرينغي، وتتويجه بأكثر من 20 بطولة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

كما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، ليرتبط أسماء العديد من النجوم العالميين بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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