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بعد تأهل المنتخب لكأس الأمم

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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تسبب النجم المصري محمد صلاح، في قلق جماهير ليفربول الإنجليزي، خوفًا من غيابه عن الريدز في وقت هام، بسبب مشاركته مع المنتخب المصري.

تأهل المنتخب المصري

ونجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد فوزه على غينيا بالأمس بهدفين مقابل هدف، حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة.

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ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير من العام المقبل، أي بعد انطلاق كافة البطولات المحلية، ليتأكد غياب صلاح عن ليفربول في وقت حاسم.

المنتخب المصري
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

محمد صلاح قد يغيب

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”: “من المرجح أن يغيب محمد صلاح عن مواجهة بورنموث (13 يناير)، وكذلك المباراتين التي يحتمل أن تكونا حاسمتين، أمام تشيلسي (31 يناير) وآرسنال (3 فبراير)”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @EFA

وواصلت صحيفة “ديلي ميل”: “إذا وصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى المراحل الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، فقد يغيب محمد صلاح أيضًا عن مباراتي بيرنلي وبرنتفورد في منتصف فبراير”.

وعلى الرغم من الموسم السيء الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ما أدى لغياب الريدز عن منافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، إلا أن محمد صلاح كان النجم الأبرز وسجل 30 هدفًا في جميع المسابقات.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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