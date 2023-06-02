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غدًا على مسرح جامعة الملك خالد

ليلة طربية في أبها مع أصالة نصري وماجد مدني

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
ليلة طربية في أبها مع أصالة نصري وماجد مدني
المواطن - حسن عسيري - أبها

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يشهد مسرح جامعة الملك خالد بقريقر بمدينة أبها اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو لعام 2023 في تمام الساعة ١٠ مساء ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنانة أصالة نصري وماجد مدني ضمن حفلات جولة المملكة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

جولة المملكة

وفي قت سابق أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن جولة المملكة هي أضخم جولة ترفيهية حول السعودية حيث تشمل الفعاليات 17 مدينة بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.

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وتابع آل الشيخ أنه من خلال هذه الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.

وختم بقوله: “الله يعز مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية على دعمهم الدائم واللامحدود”.

 

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