ليونيل ميسي: لن أشارك في مونديال 2026

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مصيره حول المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 التي تُقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتحدث النجم الأرجنتيني قائلًا لـ صحيفة ” تيتان الصينية قائلًا: ” لن ألعب مونديال 2026، لقد قلتها من قبل ولن يتغير شيء، سأشاهد المونديال كمتفرج فقط”.

وأضاف: ” لكل لاعب يرغب في أن يعمل مسيرة ناجحة، عليه أن يستمتع بكل لحظة، لأنه عند الاعتزال لن يستطيع عمل مشوار جديد”.

وواصل قائلًا: ” لقد حققت لقب كأس العالم 2022 مع المنتخب وأشعر بالرضا، بسبب ما تحقق في مسيرتي، لم أعد أهتم بالألقاب الفردية أو الكرة الذهبية، حاليًا هذا الأمر لا يشغلني”.

ميسي يختار الدوري الأمريكي

وكان اسم النجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الأرجنتيني حسم مصيره بالانضمام إلى الدوري الأمريكي.

ونشر نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” يوم الأربعاء الماضي مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام النجم الأرجنتيني له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مشكلة جواز السفر

ويستعد النجم الأرجنتيني حاليًا لمواجهة منتخب أستراليا وديًا مع منتخب بلاده بعد غدًا في الصين، حيث تعرض اللاعب لموقف محرج بسبب مشاكل في جواز السفر عند وصوله الصين.

ووفقًا لـ موقع سكاي نيوز، فإنه في مقطع فيديو متداول على موقع تويتر ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار، وواجه مشكلة في جواز السفر لم يتم معرفة تفاصيل المشكلة، ومع ذلك فأثناء دخوله الصين تم إيقافه من أجل حل المشكلة.