ليونيل ميسي: متحمس للتحدي الجديد

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حماسه الشديد لبدء تجربته الجديدة في الدوري الأمريكي من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

تعليق ليونيل ميسي

وقال ليونيل ميسي، في تصريحات أبرزتها شبكة “جول” العالمية: “أنا بخير.. في البداية كانت لدينا رؤية مختلفة بالنسبة لمستقبلي (العودة إلى برشلونة)، لكن نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه”.

وأضاف ليونيل ميسي خلال تصريحاته، قائلًا: “أنا مستعد ومتحمس لمواجهة هذا التحدي الجديد وهذا التغيير.. كانت هذا خطوة مهمة، لكن في نفس الوقت كنت على علم بما يعنيه ذلك، وبما كنت أفعله، إننا سعداء”.

وكان نادي الهلال، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ميسي مقابل راتب سنوي ضخم، إلا أنه فضل الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

التألق مع الأرجنتين

على الجانب الآخر، واصل ليونيل ميسي، تألقه اللافت مؤخرًا، وقاد منتخب الأرجنتين لتجاوز عقبة أستراليا، ليُزين مسيرته الاحترافية برقم قياسي جديد، حيث أحرز أسرع هدف في تاريخه بعد مرور دقيقة و19 ثانية.

وكان ميسي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، قبل أن يُحطم رقمه القياسي خلال ودية اليوم.