ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه اللافت، وهز شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ليُزين مسيرته الاحترافية برقم قياسي جديد.

الأرجنتين ضد أستراليا

ويلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد أستراليا الآن، في المواجهة الودية المقامة بالعاصمة الصينية بكين، وتُشير النتيجة إلى تقدم رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون رد بعد مرور 70 دقيقة.

تألق ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف مبكر خلال المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”، وذلك وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وكان ميسي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، قبل أن يُحطم رقمه القياسي خلال ودية اليوم.

ويعود ثالث أسرع هدف سجله ليونيل ميسي إلى مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نيجيريا في عام 2014، حيث نجح في هز الشباك بعد مرور دقيقتين و46 ثانية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مباراة ثانية في جولته الآسيوية هذا الصيف، حيث سيحل ضيفًا على إندونيسيا يوم 19 يونيو الجاري.