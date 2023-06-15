Icon

ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه Icon مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى Icon عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي Icon تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن Icon ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض Icon الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية Icon ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح Icon جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا Icon مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا

ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه اللافت، وهز شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ليُزين مسيرته الاحترافية برقم قياسي جديد.

الأرجنتين ضد أستراليا

ويلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد أستراليا الآن، في المواجهة الودية المقامة بالعاصمة الصينية بكين، وتُشير النتيجة إلى تقدم رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون رد بعد مرور 70 دقيقة.

قد يهمّك أيضاً
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

فوز 3 طالبات سعوديات بمسابقة كأس التخيل العالمية

فوز 3 طالبات سعوديات بمسابقة كأس التخيل العالمية

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب

تألق ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف مبكر خلال المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”، وذلك وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ميسي – المصدر @relevo

وكان ميسي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، قبل أن يُحطم رقمه القياسي خلال ودية اليوم.

ويعود ثالث أسرع هدف سجله ليونيل ميسي إلى مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نيجيريا في عام 2014، حيث نجح في هز الشباك بعد مرور دقيقتين و46 ثانية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مباراة ثانية في جولته الآسيوية هذا الصيف، حيث سيحل ضيفًا على إندونيسيا يوم 19 يونيو الجاري.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر marca

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم