ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه اللافت، وهز شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ليُزين مسيرته الاحترافية برقم قياسي جديد.
ويلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد أستراليا الآن، في المواجهة الودية المقامة بالعاصمة الصينية بكين، وتُشير النتيجة إلى تقدم رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون رد بعد مرور 70 دقيقة.
ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف مبكر خلال المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”، وذلك وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وكان ميسي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، قبل أن يُحطم رقمه القياسي خلال ودية اليوم.
ويعود ثالث أسرع هدف سجله ليونيل ميسي إلى مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نيجيريا في عام 2014، حيث نجح في هز الشباك بعد مرور دقيقتين و46 ثانية.
ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مباراة ثانية في جولته الآسيوية هذا الصيف، حيث سيحل ضيفًا على إندونيسيا يوم 19 يونيو الجاري.