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مُهنئًا الشعب الأردني بعقد قران ولي العهد

مأذون عقد قران الحسين: ما أعطره وأبهجه من مساء

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
مأذون عقد قران الحسين: ما أعطره وأبهجه من مساء
المواطن - فريق التحرير

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أجرى إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله وقرينته الأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة عمان.

وبدأ الإمام مراسم عقد القران بالحديث عن أهمية الزواج، ومن ثم توجه بالتحية للملك عبد الله الثاني وكافة الحضور.

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فرحة الحسين

وخلال عقد القران، قال الخلايلة :” “فما أعطره وأبهجه من مساء وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين، وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه وما أفرحه برضاهما بعد باريه”.

وأضاف: “وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها وما أوضحها على جبين الأمير الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، وما أشرفها في قلوب الهاشميين وأغلاها”.

وهنأ الخلايلة الملك عبد الله الثاني والملكة رانية وجميع الأردنيين بزفاف الأمير الحسين.

وعقب عقد القران، توجه موكب العروسين على متن سيارة تاريخية من نوع “رينج روفر” إلى قصر الحسينية، وكانت السيارة الكلاسيكية ذات اللون الأبيض مزينة بالعلم الخاص بولي العهد والورود البيضاء.

 

 

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