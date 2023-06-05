مؤتمر أبل يكشف أهم مواصفات Apple Watch الجديدة

كشفت شركة أبل الأمريكية، عن watchOS 10، وهو تحديث رئيسي لنظام التشغيل لساعة Apple Watch، حيث يقدم عرضًا جديدًا للأدوات الذكية، وتطبيقات معاد تصميمها ، وإدخال تحسينات جديدة عليها.

مؤتمر المطورين العالميين

ويتميز نظام أبل لـ ‌watchOS 10‌ بطريقة جديدة لعرض المعلومات من أي وجه ساعة باستخدام عناصر واجهة المستخدم، بحسب البيانات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالميين “2023 WWDC”، الذي انطلق في كاليفورنيا.

وتتميز الساعة العالمية الآن بألوان خلفية تعكس الوقت من اليوم في مناطق زمنية مختلفة، تم أيضًا إعادة تصميم التطبيقات عبر ‌watchOS 10.

مميزات ساعات أبل

يقدم التحديث أيضًا ميزات تمرين ركوب الدراجات الجديدة، يدمج المشي لمسافات طويلة والخرائط. ويتضمن ‌watchOS 10‌ الآن واجهة برمجة تطبيقات Workout ليستخدمها المطورون.

تستخدم آبل تقليديًا مؤتمر WWDC لتقديم إصدارات جديدة من البرنامج الذي يعمل على تشغيل أجهزتها الأكثر شيوعًا – أجهزة iPhone و Apple Watch و iPad و Mac، ومنتجات جديدة.

التطبيق الصحي

سيتمكن المستخدمون من استخدام أدوات الفحص والموارد لدعم وتقييم صحتهم العقلية، في التطبيق الصحي الجديد.\

ويمكن لـ WatchOS 10 قياس مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون في وضح النهار، بالإضافة إلى مدى قرب شاشات المستخدمين من أعينهم. وقالت Apple إن هذه المميزات الجديدة يمكن أن تساعد في منع حالات مثل قصر النظر. وسيكون البرنامج متاحًا لجميع المستخدمين في الخريف المقبل.