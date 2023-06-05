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شهد تفاعلاً وحضوراً لافتاً من منسوبي التمريض

مؤتمر الابتكار والتحول في التمريض لتحقيق رؤية 2030

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
مؤتمر الابتكار والتحول في التمريض لتحقيق رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت فعاليات مؤتمر الابتكار والتحول في التمريض لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بتنظيم من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والتي استمرت لمدة يومين في فندق كراون بلازا.

افتتح المؤتمر الدكتور صالح المسفر المدير الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بحضور مجموعة من المختصين بمجال التمريض والمجالات الطبية الأخرى.

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محاضرات وورش عمل

وتضمن المؤتمر عدداً من المحاضرات وورش العمل وحلقات نقاش بحضور مجموعة من المتحدثين في مجالات التمريض والصحة، وشهد المؤتمر حضور وتفاعل عدد كبير من منسوبي التمريض والمهتمين بهذا المجال.

وأشارت الأستاذة سحر العقيل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن المؤتمر هو الرابع والثلاثون الذي ينظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بهدف مواكبة المستجدات والتطورات في مجال التمريض وذلك من خلال دعوة متحدثين ومحاضرين مختصين.

ومن جانبها تطرقت الأستاذة هنا الشهري عضو اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن أبرز المواضيع التي ناقشها المؤتمر هي: الذكاء الصناعي بالصحة، التمريض عن بعد، والتحول القيادي في مجال التمريض.

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