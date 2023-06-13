Icon

إنقاذ حاج عراقي ثمانيني من جلطة حادة Icon الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة لضم أوباميانج Icon أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد Icon إقفال طرح برنامج الصكوك السعودية بمبلغ 2.505 مليار ريال Icon الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا Icon الصحة: خدمات التعافي من الإدمان تتم بخصوصية عالية Icon أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة Icon ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة Icon ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا Icon حجاج ماليزيا: مبادرة طريق مكة لفتة إيجابية من السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع

مؤتمر مشترك برئاسة السعودية لإعلان تعهدات دعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
مؤتمر مشترك برئاسة السعودية لإعلان تعهدات دعم الاستجابة الإنسانية في السودان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م.

رئاسة مشتركة

وستشترك المملكة في رئاسة هذا المؤتمر مع دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية ”اوتشا“، والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

قد يهمّك أيضاً
إصابة 9 أشخاص بـ إطلاق نار جماعي في سان فرانسيسكو

إصابة 9 أشخاص بـ إطلاق نار جماعي في سان فرانسيسكو

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وجدّدت الوزارة تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافةً إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.

وساطة سعودية أمريكية

كما أعربت وزارة الخارجية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم