مؤشرات النتائج الأولية لـ انتخابات الكويت 2023

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الكويت تغييرًا محدودًا في تركيبة مجلس الأمة، مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق.
وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان) بنسبة تغيير قاربت 24% عن مجلس 2022، بحسب صحف محلية.
وتنافس 207 مرشحين، من بينهم 13 امرأة، على مقاعد مجلس الأمة الخمسين، في 5 دوائر انتخابية.
ومن أبرز الأسماء الفائزة: مرزوق الغانم وأحمد السعدون، رئيسا المجلس السابقان، إلى جانب جنان بوشهري الممثلة الوحيدة للنساء.
ومساء الثلاثاء، أغلقت السلطات الكويتية أبواب التصويت في انتخابات مجلس الأمة، التي تعد الثانية خلال أشهر قليلة.
وقبل نحو شهر، حددت الكويت يوم 6 يونيو الجاري موعدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم أمة 2023، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو الماضي بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.