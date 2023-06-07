مؤشرات النتائج الأولية لـ انتخابات الكويت 2023

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الكويت تغييرًا محدودًا في تركيبة مجلس الأمة، مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق.

وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان) بنسبة تغيير قاربت 24% عن مجلس 2022، بحسب صحف محلية.

وتنافس 207 مرشحين، من بينهم 13 امرأة، على مقاعد مجلس الأمة الخمسين، في 5 دوائر انتخابية.

الأسماء الفائزة

ومن أبرز الأسماء الفائزة: مرزوق الغانم وأحمد السعدون، رئيسا المجلس السابقان، إلى جانب جنان بوشهري الممثلة الوحيدة للنساء.

ومساء الثلاثاء، أغلقت السلطات الكويتية أبواب التصويت في انتخابات مجلس الأمة، التي تعد الثانية خلال أشهر قليلة.

انتخابات أمة 2023

وقبل نحو شهر، حددت الكويت يوم 6 يونيو الجاري موعدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم أمة 2023، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو الماضي بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.