مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11316.87 نقطة

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11316.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، ومرافق، والدريس، وسلوشنز، والسعودي الألني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، أسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.19% و 2.52% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأسواق عبدالله العثيم، والإنماء، ومرافق، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، ولوبريف، وعلم، والراجحي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 112.78 نقطة ليقفل عند مستوى 21428.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 600 ألف سهم.