مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11316.87 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11316.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، ومرافق، والدريس، وسلوشنز، والسعودي الألني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، أسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.19% و 2.52% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأسواق عبدالله العثيم، والإنماء، ومرافق، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، ولوبريف، وعلم، والراجحي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 112.78 نقطة ليقفل عند مستوى 21428.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 600 ألف سهم.