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مع توفير عبوات مبردة منها

ماء زمزم يطفئ عطش زوار المسجد النبوي على مدار الساعة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
ماء زمزم يطفئ عطش زوار المسجد النبوي على مدار الساعة
المواطن - واس

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يطفئ ضيوف الرحمن عطشهم بشرب ماء زمزم المبارك في أثناء أدائهم عبادتهم بالمسجد النبوي، شاكرين الله – عزَّ وجلَّ- على ما تفضَّل به عليهم من نعم كثيرة وخدمات متكاملة وميسرة في المسجد النبوي خاصة توفير ماء زمزم المبارك.

فضل ماء زمزم

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنه سيد الأنام الرسول الكريم،حيث قال صلى الله عليه وسلم: ” إنها مباركة وإنها طعام طعم ” أخرجه مسلم في صحيحه، فهي مباركة وماؤها مبارك، كما أن ماء زمزم يعد من أسباب الشفاء من الأمراض والأقسام،فماء زمزم لما شُرب له ،كما أن له فضل كبير وعظيم في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال ” اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء”.

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عبوات ماء زمزم

ووفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي – ممثلة في إدارة السقيا- خلال موسم حج هذا العام عبوات ماء زمزم مبرَّدة على مدار الساعة وآلاف الحافظات التي تحافظ على الماء المبارك باردًا.

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