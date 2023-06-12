ماجد عبدالله لـ الأهلي: ننتظركم بمونديال الأندية 2023

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله رسالة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

رسالة ماجد عبدالله لـ الأهلي

وقال ماجد عبدالله: “أهنئ جماهير وإدارة ولاعبي النادي الأهلي المصري بمناسبة تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه.. وتهنئة خاصة للصديق العزيز رئيس النادي محمود الخطيب”.

وتابع ماجد عبدالله في رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، قائلًا: “ونشوفكم إن شاء الله في كأس العالم للأندية 2023 هنا في وطننا الغالي.. السعودية”.

ونجح النادي الأهلي المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما.

مونديال الأندية 2023

وحسمت 6 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية، حيث تُلعب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

ويُشارك بجانب الأهلي كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا.