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قاد الاتحاد للتتويج بلقب الدوري

مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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خطف حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون الأبرز في دوري روشن السعودي.

مارسيلو غروهي الأفضل

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن حراس المرمى الأعلى تقييمًا في موسم 2022\ 2023، وفقًا لاختيارات الشريك الإحصائي “أوبتا”، وجاء مارسيلو غروهي في المقدمة.

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مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

ولعب مارسيلو غروهي دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، حيث إنه الأقل استقبالًا للأهداف برصيد 13 هدفًا، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بـ8 مباريات.

ونال مارسيلو غروهي 7.7 درجات، يليه حارس الهلال، عبدالله المعيوف بـ6.6 درجات، ثم حارس الاتفاق، البرازيلي باولو فيكتور 6.5 درجات، بالتساوي مع حارس التعاون، مايلسون تينوريو وحارس الشباب، كيم سيونج جيو.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @SPL

أرقام مميزة للاتحاد

وتألق الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 22 مرة، ليكون الأكثر تحقيقًا للانتصارات، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، وسجل 60 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

وحصد الاتحاد 72 نقطة، وهو أعلى رقم لفريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، بالمناصفة مع الهلال الذي حققه في موسم 2019\ 2020.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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