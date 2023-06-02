ماركا: بنزيما لا يرغب في مغادرة ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، لا يرغب في الرحيل عن صفوف الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن بنزيما يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد موجهًا الشكر إلى دوري روشن بالاهتمام بالتعاقد معه.
وفي وقت سابق، قال اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة ماركا: “أبقى أو أرحل عن الريال؟ حتى هذه اللحظة أنا لاعب في الريال ولدينا مباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد”.
وتابع: “أتذكر أول يوم وقعت فيه للريال حينما كنت طفلًا كان لدي حلم للعب مع الريال، وأنا فخور بما حققته في مسيرتي”.
وأضاف: “من يتحدثون عن مستقبلي أنا حاليًّا لاعب في الريال ولم يحدث أي شيء بعد، من يتحدث في الإنترنت، الحقيقة غير الإنترنت”.