ماركا: بنزيما لا يرغب في مغادرة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، لا يرغب في الرحيل عن صفوف الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن بنزيما يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد موجهًا الشكر إلى دوري روشن بالاهتمام بالتعاقد معه.

مصيره مع ريال مدريد

وفي وقت سابق، قال اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة ماركا: “أبقى أو أرحل عن الريال؟ حتى هذه اللحظة أنا لاعب في الريال ولدينا مباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد”.

وتابع: “أتذكر أول يوم وقعت فيه للريال حينما كنت طفلًا كان لدي حلم للعب مع الريال، وأنا فخور بما حققته في مسيرتي”.

وأضاف: “من يتحدثون عن مستقبلي أنا حاليًّا لاعب في الريال ولم يحدث أي شيء بعد، من يتحدث في الإنترنت، الحقيقة غير الإنترنت”.