ماركا: ليونيل ميسي سيلعب لإنتر ميامي

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد حسم وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي يحسم وجهته

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن النجم الأرجنتيني سينتقل إلى الدوري الأمريكي، وأضافت: “ميسي سيلعب الموسم المقبل في إنتر ميامي الأمريكي، حيث اتخذ قراره بالفعل، رغم أن توقيع العقد مع النادي لا يزال معلقًا”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ليونيل ميسي تجاهل العروض المقدمة له من الهلال وبرشلونة، من أجل اللعب في الدوري الأمريكي الموسم الرياضي المقبل”.

ولفتت إلى أن القرار لم يكن سهلًا على ليونيل ميسي، خاصة أنه كان هناك خيار العودة إلى برشلونة، وكان هذا العرض جاذبًا للاعب وعائلته، ولكن المشاكل الاقتصادية التي يمر بها النادي، تسببت في عدم عودته.

تفاصيل العرض الضخم

وكان موقع “ذي أتلتيك” البريطاني قد أكد، اليوم الأربعاء، أن فرص انتقال ميسي إلى إنتر ميامي تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية، بفضل تحالف بين رعاته، الأمر الذي قد يجعله يتفوق على عرض الهلال، فيما يُعد برشلونة الأضعف.

وأشار إلى أن رعاة الدوري الأمريكي وإنتر ميامي، اتفقوا على توفير حصة من العائدات للأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أنه سيكون أمام خيار امتلاك نسبة من النادي بعد انتهاء مسيرته، كما حدث مع النجم ديفيد بيكهام في 2007.