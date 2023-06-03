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بعد ماركو أسينسيو

ماريانو دياز يرحل عن ريال مدريد

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
ماريانو دياز يرحل عن ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم رحيل اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز عن صفوف الفريق بعد 5 مواسم قضاها مع النادي الملكي.

وكشف الموقع الرسمي للنادي أن دياز صاحب الـ29 عامًا رحل عن الفريق بعد الانضمام له في عام 2018 قادمًا من ليون الفرنسي.

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ألقاب ماريانو دياز

وحقق ماريانو دياز مع الريال 13 بطولة وهم ” لقبان في دوري أبطال أوروبا و 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، لقبان في كأس السوبر الإسباني.

وكان الريال أعلن في وقت سابق من اليوم، رحيل ماركو أسينسيو عن الفريق وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق.

ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق

رحيل ماركو أسينسيو

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أعلن من خلاله رحيل ماركو أسينسيو، وأعرب عن شكره وامتنانه للاعب، الذي دافع عن شعار الفريق الأول لكرة القدم لمدة 7 مواسم.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: “أسينسيو انضم إلى صفوف المرينغي عندما كان يبلغ 20 عامًا فقط، وقد صنع التاريخ، وأصبح جزءًا من فريق شارك في واحد من أنجح عصور النادي”.

وجاء في ختام بيان النادي: “لن ينسى جمهور ريال مدريد مسيرة أسينسيو، وسلوكه المثالي خلال كل هذا الوقت.. النادي كان وسيظل دائمًا بيته، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة”.

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