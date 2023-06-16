ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام

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توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن تجري شركته “نيورالينك” المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية، أول زراعة للرقائق في دماغ الإنسان العام الجاري.
وصرح إيلون ماسك في حديثه خلال مؤتمر “فيفاتيك” للتكنولوجيا في باريس يوم الجمعة، بأن شركة “نيورالينك” التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.
ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” ولشركة “سبيس إكس” لصواريخ الفضاء، قال: “يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام”.
وذكرت “نيورالينك” الشهر الماضي، أنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.
وأفادت الإدارة في بيان سابق لـ”رويترز” بأنها سمحت لشركة “نيورالينك” بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.