ماسك يلمح لتغيير اسم تويتر إلى X

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ألمح مالك تويتر، إيلون ماسك، إلى تغيير اسم تطبيقه تويتر إلى X، وفقًا لما ذكرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مالك تويتر إيلون ماسك: إن الخدمات الواسعة لتويتر ومنها الخدمات المالية التي سيقدمها مستقبلًا والنصوص والفيديوهات المطولة لا تتوافق مع اسم المنصة الحالي في تلميح الى قرب تغيير اسم المنصة.
وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك: إن بعد استلام الرئيسة الجديدة للشركة ستكون مهمتها التحول إلى X.
وساد جدل كبير بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد بوجود نية لدى الملياردير الكندي ومالك تويتر إيلون ماسك بتغيير اسم التطبيق.
وفي الحقيقة، فقد أبدى Elon Musk اهتمامًا بتغيير اسم Twitter، وقال في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: إنه يعتقد أن اسم تويتر ممل وأنه يود تغييره إلى شيء أكثر إثارة.