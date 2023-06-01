Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
التحسينات الأخيرة لا تتوافق مع اسم تويتر

ماسك يلمح لتغيير اسم تويتر إلى X

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
ماسك يلمح لتغيير اسم تويتر إلى X
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألمح مالك تويتر، إيلون ماسك، إلى تغيير اسم تطبيقه تويتر إلى X، وفقًا لما ذكرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تلميحات إيلون ماسك

وقال مالك تويتر إيلون ماسك: إن الخدمات الواسعة لتويتر ومنها الخدمات المالية التي سيقدمها مستقبلًا والنصوص والفيديوهات المطولة لا تتوافق مع اسم المنصة الحالي في تلميح الى قرب تغيير اسم المنصة.

قد يهمّك أيضاً
تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج

تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج

الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك: إن بعد استلام الرئيسة الجديدة للشركة ستكون مهمتها التحول إلى X.

جدل كبير

وساد جدل كبير بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد بوجود نية لدى الملياردير الكندي ومالك تويتر إيلون ماسك بتغيير اسم التطبيق.

وفي الحقيقة، فقد أبدى Elon Musk اهتمامًا بتغيير اسم Twitter، وقال في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: إنه يعتقد أن اسم تويتر ممل وأنه يود تغييره إلى شيء أكثر إثارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة