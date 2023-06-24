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خلفًا للأرجنتيني رامون دياز

ماسيمليانو أليجري يقترب من تدريب الهلال

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
ماسيمليانو أليجري يقترب من تدريب الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن المدرب الإيطالي صاحب الـ55 عامًا بات قريبًا من تدريب نادي الهلال.

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وكان المدرب الإيطالي دخل في منافسة مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا والإسباني خولين لوبيتيجي لتدريب الهلال، لكن يبدو أن الأمور حُسمت للمدرب الإيطالي.

مسيرة أليجري 

وسبق لـ أليجري تدريب أندية ” سبال الإيطالي، ساسولو الإيطالي، كالياري الإيطالي، ميلان الإيطالي”.

ودرب المدرب الإيطالي، فريق يوفنتوس خلال ولايتين، حيث كانت الولاية الأولى من عام 2014 إلى 2019 ثم الولاية الثانية بدأت من عام 2021 وحتى الآن.

ويبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مدرب جيد، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني رامون دياز الذي غادر صفوف الهلال، وذلك بعد نهاية موسم 2022/2023 الذي اكتفى فيه أزرق الرياض بالفوز بلقب كأس الملك فقط.

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