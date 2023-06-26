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بعد عرض الأهلي لضمه

مانشستر سيتي متمسك باستمرار رياض محرز

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
مانشستر سيتي متمسك باستمرار رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، باهتمام كبير من النادي الأهلي الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف السيتي من بيع رياض محرز

وأكدت تقارير أن رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، علمًا بأن عقده مستمر مع مانشستر سيتي حتى عام 2025.

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رياض محرز
محرز – المصدر @RudyGaletti

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مانشستر سيتي لا يريد السماح برحيل محرز، مشددًا على أن الأهلي مستعد لضمه لمدة 3 سنوات.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

الأهلي يُدعم صفوفه

ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الأهلي في مفاوضات معه، حيث ترغب الإدارة في ضم صفقات مميزة هذا الصيف والتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، من أجل التألق في الموسم الجديد بعد العودة لدوري روشن.

كما اقترب النادي الأهلي من التعاقد رسميًا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي إدوارد ميندي، حيث تُشير التقارير إلى خضوعه للفحص الطبي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم أو غدًا.

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @FabrizioRomano

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