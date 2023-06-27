مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل قليل عن التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر سيتي عبر الإنترنت أن النجم الكرواتي صاحب الـ29 عامًا سيكون لاعبًا في صفوف السيتي حتى صيف عام 2027.
وتحدث نجم تشيلسي السابق عن الانضمام لـ مان سيتي قائلًا: ” لا أستطيع الانتظار للبدء مع مانشستر سيتي، بالنسبة لي مان سيتي أفضل فريق بالعالم يلعب كرة قدم تحت قيادة المدرب الأفضل بيب جوارديولا”.
وواصل كوفاسيتش: ” تحت قيادة جوارديولا سأكون أفضل لاعب في الفريق وسأتطور أكثر”.