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قادمًا من تشيلسي

مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل قليل عن التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر سيتي عبر الإنترنت أن النجم الكرواتي صاحب الـ29 عامًا سيكون لاعبًا في صفوف السيتي حتى صيف عام 2027.

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ماتيو كوفاسيتش - مانشستر سيتي

وتحدث نجم تشيلسي السابق عن الانضمام لـ مان سيتي قائلًا: ” لا أستطيع الانتظار للبدء مع مانشستر سيتي، بالنسبة لي مان سيتي أفضل فريق بالعالم يلعب كرة قدم تحت قيادة المدرب الأفضل بيب جوارديولا”.

وواصل كوفاسيتش: ” تحت قيادة جوارديولا سأكون أفضل لاعب في الفريق وسأتطور أكثر”.

ماتيو كوفاسيتش - مانشستر سيتي

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