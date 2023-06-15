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مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم تشيلسي

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح قريبًا من التعاقد مع النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وذكر الصحفي البرتغالي “بيدرو ألميدا” أن مان سيتي حسم صفقة الكرواتي كوفاسيتش مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

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كوفاسيتش قد يشارك مع السيتي بالمونديال

وفي حال إتمام الصفقة، فإن كوفاسيتش سيشارك مع مان سيتي في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بعد الفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

وسبق للاعب ماتيو كوفاسيتش صاحب الـ29 عامًا اللعب في صفوف أندية “دينامو زغرب الكرواتي، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني” ثم انضم إلى تشيلسي في عام 2019.

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