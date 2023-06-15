مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم تشيلسي

مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح قريبًا من التعاقد مع النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.
وذكر الصحفي البرتغالي “بيدرو ألميدا” أن مان سيتي حسم صفقة الكرواتي كوفاسيتش مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
وفي حال إتمام الصفقة، فإن كوفاسيتش سيشارك مع مان سيتي في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.
وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بعد الفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.
وسبق للاعب ماتيو كوفاسيتش صاحب الـ29 عامًا اللعب في صفوف أندية “دينامو زغرب الكرواتي، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني” ثم انضم إلى تشيلسي في عام 2019.