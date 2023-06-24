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باريس سان جيرمان وبرشلونة ودوري روشن يهتمون بضمه

مانشستر سيتي يوافق على رحيل برناردو سيلفا

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
مانشستر سيتي يوافق على رحيل برناردو سيلفا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وافق على رحيل نجمه البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة Espn إن مان سيتي أخبر لاعبه البرتغالي بأنه يستطيع المغادرة في حال وصل عرض مناسب.

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ويتمسك الهلال بالتعاقد مع النجم البرتغالي، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى رغبته في ضمه أيضًا.

عرض الهلال لضم برناردو سيلفا

وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي الذين انضموا مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحد جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

برناردو سيلفا

شرط السيتي لرحيل سيلفا

وأوضح أن مانشستر سيتي مستعد لرحيل برناردو سيلفا الذي يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام 2025، بشرط الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا: “وفقًا لمصادر 90min بلغ عرض الهلال للاعب 80 مليون إسترليني سنويًا”.

وأكد أنه رغم العرض الضخم، إلا أن سيلفا يُفضل حتى الآن البقاء في أوروبا، وتُعد برشلونة الوجهة المثالية له، وحدثت مفاوضات مؤخرًا، ولكن من غير المرجح انتقاله إلى الفريق الكتالوني، بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

وأضاف الموقع العالمي، أن باريس سان جيرمان في مقدمة الفرق الراغبة في ضم برناردو سيلفا، وأجرى محادثات مثمرة مع المستشار الرياضي لويس كامبوس، ولكنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، حيث يُفضل الانتظار لمعرفة المدرب الجديد.

 

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