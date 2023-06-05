مايك بنس يترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، اليوم الاثنين، الوثائق اللازمة للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة والمزمع عقدها في شهر نوفمبر 2024.

الترشح رسميًا

ونشر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، خبر ترشح مايك بنس لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

ويترشح للانتخابات القادمة عن الحزب الجمهوري مايك بنس، وسيسعى للحصول على دعم وترشيح الحزب الجمهوري لخوض غمار الانتخابات.

اشتعال المنافسة

ومن المتوقع اشتعال المنافسة بين مرشحي الحزب الجمهوري لنيل دعم أعضاء الحزب، ومن ضمن هؤلاء المرشحين مايك بينس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، وسياسيون آخرون.

وسيكون هناك 10 مرشحين رئيسيين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري و4 مرشحين آخرين أيضًا، لكن ترامب متقدم بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه أي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.