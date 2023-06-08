مايك بنس يشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب بأول خطاب انتخابي

شن نائب الرئيس السابق مايك بنس، هجومًا لاذعًا على الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال إطلاق حملته الرئاسية.

هجوم بنس ضد ترامب

واتهم بنس، ترامب بمخالفته للدستور والقيم والسياسات المحافظة أثناء توليه الرئاسة، خلال خطاب إعلانه رسميًّا ترشحه في مدينة أنكيني بولاية أيوا أمس الأربعاء.

وقال بنس: “أعتقد أن أي شخص يضع نفسه فوق الدستور، يجب ألا يكون أبدًا رئيسًا للولايات المتحدة، وأي شخص يطلب من شخص آخر أن يخالف الدستور أو القانون يجب ألا يكون رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى”.

إعلان الترشح

وأضاف نائب الرئيس السابق، أمام حشد من الأصدقاء والمؤيدين والناخبين في ولاية آيوا، “الانتخابات تتعلق بالمستقبل، وهذه الأوقات تتطلب قادة مختلفين”.

ويدخل بنس سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ولكنه يواجه تحديًا كبيرًا حيث يأتي في مرتبة متأخرة باستطلاعات الرأي، ويأتي ترتيبه خلف ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتخلف عن ترامب بأرقام كبيرة لكنه يحتل المركز الثاني بثبات.

سباق الرئاسة الأمريكية

ويأتي إعلان بنس بعد يومين على كشف وثائق قدّمها إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية أنه دخل السباق رسميًّا. وقال في تغريدة أرفق بها التسجيل: “أؤمن بالشعب الأمريكي، وأنا على ثقة بأن الله لم يتخلَّ عن أمريكا بعد”.

وتابع: “يمكننا معًا استعادة هذا البلد. أفضل أيام الأمة الأعظم على وجه الأرض قادمة!”.

خلافات سابقة

وعُرف بنس كنائب رئيس وقف إلى جانب ترامب على مدى سنواته الأربع في البيت الأبيض، حيث منح أهمية بالغة للدين. لكنه تحوّل إلى شخصية منبوذة بالنسبة لترامب بعدما رفض مطالب الرئيس الجمهوري السابق إلغاء نتيجة انتخابات 2020 في إطار دوره كرئيس لمجلس الشيوخ.

ورغم تعرّضه إلى انتقادات متكررة من قبل ترامب بعد فوز جو بايدن في الانتخابات وهتاف البعض ضدّه ووصفه بأنه “خائن” خلال مؤتمر للمحافظين، واصل بنس الإشادة بترامب علنًا.

وتبدّل ذلك بعدما دفع إصرار ترامب على أن الانتخابات تم تزويرها مجموعة من الأشخاص للهتاف بوجوب إعدام بنس في الكابيتول.