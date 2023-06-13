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بعد الحديث عن قرب انتقاله لـ ريال مدريد

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعه

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خرج الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن صمته، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر” : ” أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.

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وكان اللاعب الفرنسي أصدر بيانًا نُشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية أكد من خلاله أنه لم يطلب من باريس سان جيرمان عدم تمديد العقد في الموسم المقبل.

مبابي إلى ليفربول!

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حساب موقع “تويتر” لـ والدة اللاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهي تُلمح لانتقاله لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بعد نهاية مشواره مع سان جيرمان.

وأظهرت الصورة إعجاب الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي بخبر انتقاله إلى ليفربول، لكن الحقيقة أظهرت أن حسابها لا يوجد به أي شيء عن انتقال نجلها إلى ليفربول وأن الصورة مفبركة.

جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي قرر عدم تمديد العقد مع باريس سان جيرمان مفضلًا إنهاء العقد في صيف 2024.

كيليان مبابي

6 سنوات مع البي إس جي

ويلعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

 

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