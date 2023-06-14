مبابي: ليونيل ميسي الأفضل في التاريخ

أشاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

الإشادة بميسي

وقال مبابي في حوار أجرته معه صحيفة “جازيتا ديلو سبورت”: “ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ، رحيل لاعب بقيمته عن باريس، لا يعد خبرًا جيدًا”.

وأضاف: “أنا شخصًيا لا أفهم سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيل ميسي، ما تعرض له في فرنسا أمر مؤسف، يجب بذل أقصى جهد لتعويضه”.

طموحات مبابي

وتحدث مبابي عن طموحاته، قائلًا “هدفي حصد كل الألقاب، ولكن عانينا من أوجه قصور سندفع ثمنها.. يجب التعلم من الأخطاء حتى لا تتكرر، لقد حافظت على مستواي العالي لعدة مواسم، وأريد المواصلة للبقاء دائما في القمة”.

وواصل قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن عليك السعي باستمرار، حتى لا تجد خصمًا يذكرك دائمًا بأنه لا شيء محسوم مسبقًا”.

وتابع مبابي حديثه قائلًا: “القليلون توقعوا تأهل إنتر ميلان لنهائي أبطال أوروبا، وفي النهاية كانوا على وشك التتويج، وهو ما يؤكد ضرورة العمل بجدية لتكون أفضل من الآخرين”.

وعن توقيع عقد مدته 3 مواسم مع باريس، ليسهل رحيله عن النادي، قال النجم الفرنسي: “لا يجب أن يكون العقد قصيرًا جدًا، لن تكون خطوة جيدة، لدي الوقت لاستثمار نفسي في المشروع”.