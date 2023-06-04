مبابي مودعًا ميسي: سينضم إلى الهلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهو يودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مباراة أمس ضد فريق كليرمون فوت في الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي للنجم الأرجنتيني في الفيديو المتداول: ” ميسي نعم إلى الهلال”.

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون بالأمس، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وأكدت صحيفة SPORT، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني سوف يلعب في دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل؛ سوف يعلن النجم الأرجنتيني عن ناديه الجديد، واصفًا انتقاله للأزرق بـ”السر المكشوف”.

متى اتخذ ميسي قراره؟

ولفتت إلى أن النجم الأرجنتيني اتخذ قراره قبل شهر عندما سافر إلى السعودية بصفته سفيرًا للسياحة، مؤكدة أنه حصل على عرض ضخم يصل إلى 600 مليون دولار من أجل اللعب في صفوف الهلال لمدة عامين.

وأشارت إلى أن رغبة النجم الأرجنتيني الأولى كانت إنهاء مسيرته في برشلونة، إلا أن الظروف المالية للنادي لم تسمح له بذلك، وشددت على أنه لم يُفكر في عرض إنتر ميامي الأمريكي، خاصة أن أقل كثيرًا من العرض الهلالي.

ولفتت صحيفة SPORT في ختام تقريرها، إلى أن النجم الأرجنتيني يستعد لإعلان انتقاله إلى السعودية، واللعب بجانب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، حيث اقتربا من اللعب هناك أيضًا.