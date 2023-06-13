مبابي يصدم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر عدم تمديد العقد مع النادي الفرنسي، مفضلًا إنهاء العقد في صيف 2024.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا أرسل قراره في خطاب لمجلس إدارة النادي الباريسي.

وربما يفكر باريس سان جيرمان في بيع اللاعب الفرنسي في صيف العام الحالي، في حال لم يُمدد عقده لصيف 2025، حيث سيرحل مقابل مبلغ مالي كبير لباريس سان جيرمان عكس انتظاره لصيف 2024 ورحيله بالمجان وهو ما يضر بمصالح باريس سان جيرمان.

تلميح رئيس الريال بشأن مبابي

وفي وقت سابق، ألمح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى أن فريقه سيتحرك للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ، وذلك بعد نهاية عقده صيف 2024 مع الفريق الفرنسي.

وقال مشجع لـ الريال إلى فلورنتينو بيريز في مقطع فيديو متداول: ” هل ستتعاقدون مع مبابي؟”.

فرد رئيس الريال قائلًا: ” نعم ولكن ليس في عام 2023″.

وسبق أن حاول الريال ضم كيليان من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي حتى عام 2024.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في مارس الماضي: “ريال مدريد ما زال يستهدف ضم كيليان صاحب الـ24 عامًا، لكنهم يحتاجون لتشكيل ضغط شديد على سان جيرمان، لإقناعه بالبيع”.