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خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
المواطن - واس

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رصدت وكالة الأنباء السعودية بالمملكة المغربية، مواصلة أعمال “مبادرة طريق مكة ” بالمملكة المغربية، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

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مبادرة طريق مكة

وتعمل مبادرة “طريق مكة” على إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حتى وصولهم والانتقال مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأذن في الناس

ويفد إلى أراضي المملكة ملايين الحجاج كل عام؛ تلبيةً لنداء رب البيت العتيق، حيث أمر فقال “وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ”، وذلك وسط رعاية واهتمام عام بشؤونهم عبر المبادرات والخدمات الفريدة والاستثنائية المقدمة لهم بمشاركة جميع الجهات الأمنية والحكومية، حيث تولي المملكةُ الحجَ والعمرةَ أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة.

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