زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي
رصدت وكالة الأنباء السعودية بالمملكة المغربية، مواصلة أعمال “مبادرة طريق مكة ” بالمملكة المغربية، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.
وتعمل مبادرة “طريق مكة” على إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حتى وصولهم والانتقال مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
ويفد إلى أراضي المملكة ملايين الحجاج كل عام؛ تلبيةً لنداء رب البيت العتيق، حيث أمر فقال “وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ”، وذلك وسط رعاية واهتمام عام بشؤونهم عبر المبادرات والخدمات الفريدة والاستثنائية المقدمة لهم بمشاركة جميع الجهات الأمنية والحكومية، حيث تولي المملكةُ الحجَ والعمرةَ أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة.