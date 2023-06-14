مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

تتواصل جهود الكوادر الوطنية في خدمة الحجاج المستفيدين من “مبادرة طريق مكة” في المملكة المغربية، التي تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

خدمات مميزة

وتحرص حكومة المملكة على تقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة، وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم؛ لضمان أداء نسكهم في طمأنينة بما يضمن النجاح المتميز لموسم الحج.

وتتضافر جهود الكوادر البشرية في فريق مبادرة طريق مكة بالمغرب بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة – أيدها الله – التي ستسهم – بمشيئة الله – في توفير جميع الإمكانات اللازمة؛ لتسهيل دخولهم للمملكة، وتوفير عناء الانتظار عند وصولهم مطارات المملكة.

طريق مكة

يُذكر أن مبادرة طريق مكة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم لمقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.