مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة

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استقبلت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول اليوم، دفعة من حجاج جمهورية تركيا، حيث أنهت إجراءات دخولهم إلى المملكة بالمطار قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة بهم إلى الديار المقدسة.
وتعد مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم،بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة،حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة،في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.