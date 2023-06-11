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تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة

مبادرة طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة حجاج بنجلاديش

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
مبادرة طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة حجاج بنجلاديش
المواطن - واس

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تواصل مبادرة “طريق مكة” تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية بنجلاديش وتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة في مطار حضره شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا .

واستفاد من المبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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كوادر مؤهلة

وتنفذ مبادرة “طريق مكة” وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وقاد دفة المبادرة في بنجلاديش كوادر من أبناء وبنات السعودية مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1444 هـ بسلام آمنين، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مروراً بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.

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