مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش

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تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية بالصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا، لتسهيل إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدسة.
وتضم صالة مبادرة طريق مكة، 15 كاونترًا جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة، لتيسير إجراءات سفر المستفيدين، حيث تستوعب الصالة أكثر من (800) مسافر يتم إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي، بكوادر وطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات.
واستفاد ضيوف الرحمن من بنجلاديش من الخدمات النوعية المقدمة لهم في صالة مباردة طريق مكة، إضافة إلى الاستفادة من خدمة “ترميز ” وفرز الأمتعة، بصالة مطار بلد المغادرة ، وفق ترتيبات النقل والسكن عند وصولهم للسعودية.
وأعرب عدد من حجاج بنجلاديش عن سعادتهم وامتنانهم للسعودية على مبادرة طريق مكة، التي تسهل الإجراءات، وتختصر عليهم الوقت والجهد والانتظار في صالات القدوم.
يذكر أن مبادرة طريق مكة، هي إحدى مبادرات” وزارة الداخلية” ضمن برنامَج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم.
#مبادرة_طريق_مكة .. سرعة وإنجاز لخدمة ضيوف الرحمن في جمهورية بنجلاديش.
#بسلام_آمنين
#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/sSToI8vCLE
— طريق مكة (@MakkahRoute) June 17, 2023