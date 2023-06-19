Icon

علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل: الأرض كروية Icon الهلال يبحث ضم نجم آخر من باريس سان جيرمان بعد نيمار Icon صحفي يكشف مفاجأة صادمة بشأن انتقال لوكاكو إلى الهلال Icon زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا Icon مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في إعصار البرازيل Icon مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر Icon اقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع في مالي Icon أجواء روحانية لضيوف الرحمن في أولى ليالي ذي الحجة Icon رد فعل كريستيانو رونالدو بعد حمل مشجع برتغالي له Icon ميجان ماركل ستصبح صانعة المحتوى الأعلى أجرًا بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي

مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار إسطنبول الدولي اليوم رحلة متوجه إلى المدينة المنورة.
واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

قد يهمّك أيضاً
نجم تشيلسي يجذب أنظار الهلال والاتحاد

نجم تشيلسي يجذب أنظار الهلال والاتحاد

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

إجراءات ميسرة

وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة العربية السعودية على مبادرة طريق مكة، التي تسهِّل لضيوف الرحمن إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد، وقد عبَّروا عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبَّل سعيهم، وأن يجزيَ المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

طريق مكة

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم