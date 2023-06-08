مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج باكستان بكل يسر

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تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في باكستان عبر إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، وسط إشادة من الحجاج.
وقال المقدم ياسر الغامدي مشرف فريق طريق مكة في باكستان إن المبادرة تعمل في إسلام آباد على إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة، وذلك وفق آلية محددة بدءًا من مرحلة فرز وترميز الأمتعة وصولًا لصالة المبادرة لمطابقة الجوازات.
وأضاف الغامدي أنه يتم أيضًا إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن وفق آلية محددة في أسرع وقت، حيث يتم التأكد من الجوازات قبل الانتقال إلى الانتظار، ثم التأكد منها أيضًا قبل الصعود للطائرة.
وأشاد عدد من الحجاج بمبادرة طريق مكة، مؤكدين أن الإجراءات والترتيبات جيدة وتم إنهاؤها بكل يسر، موجهين الشكر للسعودية على تعاونها وجهودها المكثفة لضيوف الرحمن.
وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
#مبادرة_طريق_مكة تستمر بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في #باكستان وسط إشادات من الحجاج#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030@MOISaudiArabia @MakkahRoute
تغطية : @fawaz749#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/LXTnxsonhE
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 8, 2023