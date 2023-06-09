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المبادرة تشهد تطورًا ملموسًا عامًا بعد عام

مبادرة طريق مكة خدمات ميسرة يصاحبها جودة في التنفيذ

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
مبادرة طريق مكة خدمات ميسرة يصاحبها جودة في التنفيذ
المواطن - واس

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أكد إمام جامع الملك فيصل في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية الشيخ محمد عطاء الرحمن، أن مبادرة طريق مكة تشهد تطورًا ملموسًا عامًا بعد عام ، وهي الآن في عامها الثالث وتواصل الصعود والتطور، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت قفزات نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج يصاحبها جودة عالية في التنفيذ، سهلت على الحجاج إنهاء إجراءات سفرهم من إسلام آباد حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة في بلاد الحرمين الشريفين.

تسهيلات وجودة

وثمن الشيخ عطاء الرحمن في تصريح “لوكالة الأنباءالسعودية” ماتقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات وخدمات جليلة كانت السبب الرئيس في تسهيل وجودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة في المبادرة.

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شكر وثناء

ودعا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يجزيهما خير الجزاء، على ما يقدمانه من خدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، مزجيًا الشكر وعظيم الامتنان للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة “طريق مكة”.

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