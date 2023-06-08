مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم

دشنت وكالة شؤون المسجد النبوي مبادرة (لِما شُربَ له)، التي تهدف إلى تسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم.

وتأتي المبادرة وفق تنظيم متبع في تعبئة الجوالين والعبوات الخاصة بالزوار، من خلال سبيل زمزم في المسجد النبوي، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم للزوار والمصلين يومياً خلال وجودهم بالمسجد النبوي.