مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا

حصلت المبتعثة السعودية بشرى مظفر على المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا، عن بحثها حول جراحة السمنة والتمثيل الغذائي، ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.

وأجرت مظفر التي تدرس الدكتوراه بجامعة نوتنغهام ببريطانيا، العديد من الأبحاث في هذا الجانب، من ضمنها بحث عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق، وأثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك، واضطرابات التذوق مجهول السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم جرعات عالية تتراوح من 68 إلى 86.7 مجم/ يوميًّا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

أهداف البحث

وأوضحت الدكتورة بشرى مظفر، أن البحث يهدف إلى دراسة تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة، ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار.

تعزيز الممارسات الآمنة لجراحات السمنة

وأشارت إلى أن الجمعية البريطانية معترف بها دوليًّا في المملكة المتحدة، وتقدم مشورة الخبراء لمجموعة متنوعة من الهيئات لإنشاء السياسة الوطنية والتوجيهات اللازمة لتعزيز الممارسة الآمنة والعادلة لجراحة السمنة، ويقام المؤتمر سنويًّا، ويشارك فيه عدد من المتحدثين من أوروبا وبريطانيا وأميركا والهند.

جدير بالذكر أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية العلاجية وتدرس في جامعة نوتنغهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة.