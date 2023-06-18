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برز في مجال علم الأمراض ونشر أبحاثه في مجلات عالمية

مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك
المواطن - واس

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نال المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم جائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

مبتعث سعودي

وأوضحت الجامعة، أن القاسم طبيب مبتعث سعودي، برز في مجال علم الأمراض من خلال نشر أبحاثه في مجلات عالمية رصينة مثل Nature مما منحه الاستحقاق لهذه الجائزة.

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نشاط القاسم الأكاديمي

وأشارت الجامعة، في منشور رسمي لها على موقعها الرسمي، إلى تفاني الدكتور القاسم أكاديمياً ونشاطه أثناء مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تفاعله بشكل إيجابي مع الفريق الطبي، وتقديمه للعروض التقديمية المتعددة في المؤتمرات والمنشورات المستمرة التي تغطي علم الأمراض الجراحي وعلم المناعة.

برنامج خادم الحرمين للابتعاث

من جانبه، أكد الدكتور عماد القاسم، لوكالة الأنباء السعودية، أن المنجز يأتي ترجمة لما يجده الطلبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم ورعاية واهتمام، واستمرارا للنجاحات العلمية التي برزت في أهم المحافل العلمية مما يعكس طموحات أبناء البلد وحماسهم للمشاركة في تحقيق مستهدفات البلد وخططه الطموحة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعد جزءًا من تفوق الشباب السعودي الذي يعمل بجد لرفعة وطنه وإثراء المعرفة العلمية في ظل دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

يذكر أنه يتم تقديم هذه الجائزة سنويًا لتكريم طبيب واحد في علم الأمراض ممن يظهر التزامًا بالتميز في التعليم أو البحث أو الممارسة السريرية أو خدمة المجتمع.

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