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لحملة الثانوية فأعلى

متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مشرف أمن.
– مدير العقود.
– محاسب مبيعات.
– مدير أنظمة الدفاع السيبرانية.
– مراقب تكلفة الأسطول.
– أخصائي أول موارد بشرية.
– محلل مالي أول.

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أماكن العمل:

– الباحة.
– جدة.
– الخبر.
– الدمام.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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