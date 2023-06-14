متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

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أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مشرف أمن.
– مدير العقود.
– محاسب مبيعات.
– مدير أنظمة الدفاع السيبرانية.
– مراقب تكلفة الأسطول.
– أخصائي أول موارد بشرية.
– محلل مالي أول.
– الباحة.
– جدة.
– الخبر.
– الدمام.
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا