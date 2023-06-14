متحدث الجوازات: قوى بشرية مدربة بمختلف اللغات لإنهاء إجراءات الحجاج

أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن هناك قوى بشرية مدربة بمختلف اللغات وعلى تقنيات حديثة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.

وقال العتيبي خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وتحديدًا المديرية العامة للجوازات من خلال كافة منافذها البرية والبحرية والجوية قد استعدوا منذ وقت مبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد أن تم دعم هذه المنصات بالأجهزة التقنية الحديثة والقوى البشرية المدربة التي تساعد على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وانسيابية.

تدريب القوى البشرية

وأضاف أنه تم تدريب هذه القوى والجهات بالدورات التدريبية وورش العمل الكافية للتعامل مع المستفيدين، كما تم تزويدهم بالدورات الخاصة باللغات المختلفة للتعامل مع القادمين من خارج السعودية من الجنسيات المختلفة والتخاطب معهم وإرشادهم داخل صالات الجوازات.

وعن الصالة الموجودة في ميناء جدة الإسلامي، أوضح العتيبي أنه تم تزويدها ورفع الطاقة الاستيعابية للجوازات في ميناء جدة وتشغيلها بكافة عناصرها تحسبًا لأي حالة طارئة، مؤكدًا أن هناك خطة أساسية وخطة طوارئ في حالة وجود أي عطل.

وأكد متحدث الجوازات أن المديرية العامة استعدت من خلال كافة منافذها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تم دعمها بالأجهزة التقنية والقوى البشرية على مستوى عالِ لتقديم أجود الخدمات للحجاج التي تعكس سمعة السعودية وريادتها في أتمتة الخدمات.