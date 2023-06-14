Icon

بلاك روك تتوقع طلبًا قويًا على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية Icon وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز Icon نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية Icon حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار مع اعتدال الأجواء Icon 5000 ريال عقوبة تزوير مستندات إصدار الرخصة الفورية Icon ستيفن جيرارد يستهدف ضم كوتينيو وماني Icon تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن نحر زوجته بسكين في الرياض Icon عفوية الفريق اليحيى خلال حديثه مع حاجين كردستاني وإيراني Icon وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تزويدها بأحدث الأجهزة التقنية

متحدث الجوازات: قوى بشرية مدربة بمختلف اللغات لإنهاء إجراءات الحجاج

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
متحدث الجوازات: قوى بشرية مدربة بمختلف اللغات لإنهاء إجراءات الحجاج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن هناك قوى بشرية مدربة بمختلف اللغات وعلى تقنيات حديثة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.

وقال العتيبي خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وتحديدًا المديرية العامة للجوازات من خلال كافة منافذها البرية والبحرية والجوية قد استعدوا منذ وقت مبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد أن تم دعم هذه المنصات بالأجهزة التقنية الحديثة والقوى البشرية المدربة التي تساعد على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وانسيابية.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج

ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج

حجاج ماليزيا: مبادرة طريق مكة لفتة إيجابية من السعودية

حجاج ماليزيا: مبادرة طريق مكة لفتة إيجابية من السعودية

تدريب القوى البشرية

وأضاف أنه تم تدريب هذه القوى والجهات بالدورات التدريبية وورش العمل الكافية للتعامل مع المستفيدين، كما تم تزويدهم بالدورات الخاصة باللغات المختلفة للتعامل مع القادمين من خارج السعودية من الجنسيات المختلفة والتخاطب معهم وإرشادهم داخل صالات الجوازات.

وعن الصالة الموجودة في ميناء جدة الإسلامي، أوضح العتيبي أنه تم تزويدها ورفع الطاقة الاستيعابية للجوازات في ميناء جدة وتشغيلها بكافة عناصرها تحسبًا لأي حالة طارئة، مؤكدًا أن هناك خطة أساسية وخطة طوارئ في حالة وجود أي عطل.

وأكد متحدث الجوازات أن المديرية العامة استعدت من خلال كافة منافذها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تم دعمها بالأجهزة التقنية والقوى البشرية على مستوى عالِ لتقديم أجود الخدمات للحجاج التي تعكس سمعة السعودية وريادتها في أتمتة الخدمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية