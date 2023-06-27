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رصد 13 حالة إجهاد منها 3 ضربات شمسية

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة موصيًا جميع الحجاج باستخدام المظلات الشمسية للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ونصح متحدث الصحة الحجاج إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية الوقائية والإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض المباشر إلى الشمس.

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ولفت إلى رصد 13 حالة إجهاد وإعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة منها 3 حالات وصلت إلى ضربات شمسية، مجددًا التأكيد على أهمية توخي الحيطة والحذر.

تجنب الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

وكانت وزارة الصحة، أطلقت تنبيهًا لضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت الصحة أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج بإذن الله من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.

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